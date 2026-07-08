Визначились всі учасники чвертьфіналів ЧС-2026

Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанн, Ліонель Мессі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Після завершення стадії 1/8 фіналу стали відомі всі учасники чвертьфіналу чемпіонату світу-2026. За право зіграти у півфіналі боротимуться вісім збірних, які представляють Європу, Південну Америку та Африку.

Про чвертьфінальні пари повідомив портал Новини.LIVE.

Гравці збірної Англії. Фото: Reuters

Франція зустрінеться з Марокко

Першими боротьбу за путівку до півфіналу розпочнуть Франція та Марокко. Французи в 1/8 фіналу здолали Парагвай завдяки голу Кіліана Мбаппе з пенальті, а марокканці впевнено переграли Канаду з рахунком 3:0.

Матч відбудеться 9 липня о 23:00 за київським часом.

Іспанія зіграє проти Бельгії

Другу чвертьфінальну пару склали Іспанія та Бельгія. Іспанці вибили з турніру Португалію після переможного гола Мікеля Меріно в компенсований час, тоді як бельгійці впевнено пройшли збірну США.

Поєдинок запланований на 10 липня о 22:00 за київським часом.

Норвегія спробує зупинити Англію

Одним із центральних матчів чвертьфіналу стане зустріч Норвегії та Англії. Скандинави стали авторами головної сенсації попереднього раунду, вибивши Бразилію, а англійці в результативному матчі переграли господарів турніру — збірну Мексики.

Стартовий свисток пролунає 12 липня о 00:00 за київським часом.

Аргентина зіграє зі Швейцарією

Останню путівку до півфіналу розіграють чинні чемпіони світу та збірна Швейцарії. Аргентина в 1/8 фіналу здійснила камбек у матчі з Єгиптом, відігравшись із рахунку 0:2, а швейцарці пройшли Колумбію лише в серії післяматчевих пенальті.

Матч Аргентина — Швейцарія відбудеться 12 липня о 04:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в збірній Єгипта незгодні з поразкою від Аргентини.

Також Новини.LIVE писав, що Златан Ібрагімович іронічно звернувся до збірних США, Німеччини та Бразилії після їхнього вильоту з чемпіонату світу-2026.