Анчелотті розповів про стан Неймара перед грою проти Японії на ЧС-2026

Неймар на ЧС-2026. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував фізичний стан Неймара перед матчем 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії. Наставник заявив, що лідер команди майже повністю відновився після пошкодження та може отримати більше ігрового часу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UOL.

Неймар та Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Анчелотті оцінив форму Неймара

За словами італійського фахівця, вінгер останнім часом помітно додав у фізичних кондиціях, хоча не зміг повноцінно працювати з командою протягом усього тренувального циклу.

"Шкода, що він не зміг повноцінно тренуватися весь час, поки був із нами, але, очевидно, він здатний зіграти більше 15 хвилин. Він перебуває в хорошому стані, однак багато що залежатиме від перебігу та характеру завтрашнього матчу", — сказав Анчелотті.

Поєдинок між збірними Бразилії та Японії відбудеться 29 червня. Переможець цієї зустрічі вийде до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Неймар залишається одним із ключових футболістів бразильської збірної. Під час турніру він поступово повертається до оптимальної форми після травми.

Збірна Бразилії завершила груповий етап без поразок і вважається одним із головних претендентів на перемогу на турнірі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Канади вирвала перемогу над ПАР у компенсований час та першою пробилася до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також Новини.LIVE писав, що капітана однієї зі збірних на чемпіонаті світу звинуватили у зґвалтуванні перекладачки.