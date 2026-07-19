Англія без Кейна вдруге за 20 хв забила у ворота Франції

Другий гол збірної Англії. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Англії впевнено розпочала матч за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Франції та вже до 20-ї хвилини забезпечила собі комфортну перевагу. Другий м'яч англійці забили попри відсутність капітана Гаррі Кейна.

Про другий гол повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Франція — Англія. Фото: Reuters

Конса подвоїв перевагу англійців

Після швидкого гола Деклана Райса на третій хвилині команда Томаса Тухеля не зменшила темпу й продовжила регулярно загрожувати воротам Майка Меньяна.

На 18-й хвилині Англія реалізувала стандартне положення. Райс виконав подачу з кутового з лівого флангу, а захисник Езрі Конса виграв боротьбу у воротарському майданчику та ударом головою відправив м'яч у дальній кут — 2:0.

Французи спробували швидко відповісти. Найнебезпечніший момент створив Кіліан Мбаппе, який пробив здалеку, однак м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Матч за третє місце збірна Англії розпочала без свого капітана Гаррі Кейна. Томас Тухель довірив місце в центрі нападу Айвену Тоуні, а атакувальну лінію також сформували Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Морган Роджерс та Еберечі Езе.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірні Іспанії та Аргентини зійдуться у вирішальному поєдинку чемпіонату світу-2026, який визначить нового чемпіона планети.

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