Аргентина оформила камбек в грі з Англією та покарала Тухеля за боягузтво

Матч Англія — Аргентина. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу-2026, здобувши вольову перемогу над Англією. Команда Ліонеля Скалоні поступалася після гола Ентоні Гордона, але наприкінці зустрічі переломила перебіг матчу та перемогла з рахунком 2:1.

Про фінальний результат повідомив портал Новини.LIVE.

Джуд Беллінгем був у розпачі після гри. Фото: Reuters

Аргентина вирвала путівку до фіналу

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі без забитих м'ячів і майже без небезпечних моментів. Аргентина більше контролювала м'яч, однак команди насамперед зосередилися на боротьбі в центрі поля.

Після перерви рахунок відкрила Англія. На 55-й хвилині Ентоні Гордон замкнув передачу з правого флангу та вивів "трьох левів" уперед.

Аргентинці поступово перехопили ініціативу й почали дедалі частіше загрожувати воротам суперника. Алексіс Мак Аллістер влучив у штангу, а Ніколас Гонсалес і Хуліан Альварес неодноразово змушували Джордана Пікфорда демонструвати свою майстерність.

Перед завершальним відрізком матчу головний тренер Англії Томас Тухель почав грати на утримання рахунку та провів заміни, після яких на полі одночасно перебували шість номінальних захисників.

На 86-й хвилині команда Ліонеля Скалоні покарала суперника за надто обережну гру та зрівняла рахунок. Після розіграшу кутового Ліонель Мессі відкотив м'яч під удар Енцо Фернандесу, який потужним пострілом із-за меж штрафного майданчика влучив у дальній кут. До цього півзахисник кілька разів пробивав здалеку, але безуспішно.

Коли матч уже наближався до овертайму, у компенсований час Аргентина завдала вирішального удару. Мак Аллістер вдруге влучив у штангу, Мессі першим зіграв на добиванні та виконав передачу на дальню стійку, де Лаутаро Мартінес головою без шансів для Пікфорда відправив м'яч у сітку.

Аргентина святкує гол Мартінеса. Фото: Reuters

Таким чином Аргентина здобула перемогу з рахунком 2:1 та вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату світу. У вирішальному матчі турніру аргентинці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка напередодні обіграла Францію (2:0). Англія ж зіграє проти французів у матчі за третє місце.

Англія — Аргентина — 1:2

Голи: Гордон, 55 — Енцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартінес, 90+2.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що впевнена перемога над Францією дозволила збірній Іспанії достроково оформити вихід до фіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після цього матчу іспанські вболівальники знайшли несподіваний привід подякувати коханій Кіліана Мбаппе.