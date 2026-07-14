Беллінгем став зіркою ЧС-2026: весь час його мотивувала яскрава красуня

Ешлін Кастро та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Зірка збірної Англії Джуд Беллінгем сяє на чемпіонаті світу-2026. Після дубля у чвертьфіналі проти Норвегії, який вивів "трьох левів" до півфіналу, він довів кількість забитих м'ячів до шести.

На такий перформанс Беллінгем надихається за підтримки своєї дівчини Ешлін Кастро, повідомив портал Новини.LIVE.

Ешлін Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Хто така Ешлін Кастро

Про роман Джуда Беллінгема з американською моделлю Ешлін Кастро активно заговорили на початку 2025 року. Спершу шанувальники помітили, що вони регулярно взаємодіють у соціальних мережах, а вже незабаром пара перестала приховувати, що проводить час разом.

Одним із перших публічних підтверджень стала поява Ешлін на трибунах під час матчу збірної Англії, де вона сиділа поруч із матір'ю футболіста Деніз Беллінгем. Пізніше модель привітала Джуда з днем народження, опублікувавши їхнє спільне фото.

Ешлін Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Навесні 2025 року Беллінгема та Кастро разом помітили на тенісному турнірі в Мадриді, після чого їх дедалі частіше почали бачити на світських заходах. Восени Ешлін також відвідала матч мадридського "Реала", підтримуючи свого коханого з трибун.

Ешлін Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Чим займається кохана Беллінгема

Ешлін працює моделлю та активно розвиває власні сторінки в соціальних мережах. Вона публікує фотографії з подорожей, модних фотосесій, демонструє стильні образи та ділиться фрагментами повсякденного життя.

Під час чемпіонату світу-2026 інтерес до американки помітно зріс. Причина очевидна — Беллінгем проводить один із найкращих турнірів у кар'єрі. Після двох голів у чвертьфіналі проти Норвегії він став одним із головних героїв турніру. Тепер збірна Англії в півфіналі зустрінеться з Аргентиною.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після вильоту Норвегії Ерлінг Голанн зізнався, яку збірну підтримуватиме до завершення чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Вейн Руні назвав головну слабкість Ліонеля Мессі, яку, на його думку, суперники Аргентини можуть використати на чемпіонаті світу-2026.