Де ла Фуенте оцінив форму Ямаля після проблем зі здоров'ям

Де ла Фуенте та Ямаль. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував гру Ламіна Ямаля та Мікеля Оярсабаля після перемоги над Саудівською Аравією в другому турі чемпіонату світу-2026. Іспанці впевнено обіграли суперника з рахунком 4:0.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на коментар тренера медіаресурсам ФІФА.

Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Тренер задоволений формою Ямаля

Ямаль відкрив рахунок у матчі та став одним із головних героїв зустрічі. Після фінального свистка наставник відзначив, що молодий футболіст повністю відновився та повернувся до оптимальних кондицій.

За словами де ла Фуенте, вінгер знову здатний проводити на полі весь матч, а його нинішня форма відповідає найвищому рівню. Водночас тренер пояснив, що заміна Ямаля в другому таймі була частиною тренерського задуму.

Наставник зазначив, що іноді корисно залишити футболісту додаткову мотивацію та бажання продовжувати прогресувати навіть після успішного виступу.

Оярсабаль підтвердив свій клас

Окремо де ла Фуенте висловився про Оярсабаля, який оформив дубль ще до перерви та фактично зняв питання щодо переможця зустрічі.

Тренер розповів, що форвард нещодавно мав певні труднощі, однак не став уточнювати подробиці. При цьому він підкреслив, що Оярсабаль незмінно демонструє футбол найвищого рівня та вкотре довів свою важливість для команди.

Перемога над Саудівською Аравією стала для Іспанії першою на турнірі після нічиєї з Кабо-Верде в стартовому турі. Перед заключним матчем групового етапу проти Уругваю команда де ла Фуенте зберігає хороші шанси на вихід до плейоф та перемогу в групі.

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