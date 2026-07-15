Дешам розкритикував арбітра матчу з Іспанією та звинуватив його в поразці

Дідьє Дешам. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку від Іспанії у півфіналі чемпіонату світу-2026. Французький наставник залишився незадоволений роботою арбітра, хоча визнав, що його команда поступилася сильнішому супернику.

Про слова Дешама повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на L'Équipe.

Півфінальний матч завершився перемогою Іспанії з рахунком 2:0. Перший гол іспанці забили після реалізованого пенальті, що й стало однією з головних тем після фінального свистка.

Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Що сказав Дешам після поразки

Дешам заявив, що не хоче виглядати людиною, яка виправдовує поразку суддівством, однак закликав замислитися, чи впорався арбітр із роботою в матчі такого рівня.

"Якщо я щось скажу, то виглядатиму скиглієм, бо ми програли. Але я запитую вас: чи впорався суддя з роботою у півфіналі? Пенальті був, але справа не лише в цьому. Усе складається докупи", — заявив Дешам.

Водночас французький тренер не став перекладати відповідальність за поразку виключно на суддівську бригаду. Він вважає, що збірна Франції цього вечора не змогла показати свій найкращий футбол, припустилася великої кількості технічних помилок і недостатньо гостро діяла в атаці.

Наставник підкреслив, що команда створила менше небезпечних моментів, ніж могла, а окремі неточні передачі позбавили французів шансів змінити перебіг зустрічі. Він визнав, що на такому рівні навіть незначні помилки дорого коштують.

Дешам також заявив, що Франції залишається прийняти результат і налаштуватися на матч за третє місце.

"Ми зіграємо матч за третє місце. Це ніяк не применшує всього, що зробила команда. Але саме в цьому матчі Іспанія була кращою", — підсумував наставник французької збірної.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після матчу з Іспанією Дідьє Дешам став одноосібним рекордсменом чемпіонатів світу серед головних тренерів.

Також Новини.LIVE писав, що вихід до фіналу чемпіонату світу-2026 дозволив збірній Іспанії повторити світове досягнення за безпрограшною серією.