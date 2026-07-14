Дешам встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам увійшов до історії світового футболу під час півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. Для 56-річного фахівця цей поєдинок став 26-м на мундіалях, що дозволило йому встановити абсолютний рекорд серед усіх наставників на чемпіонатах світу.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Opta.
Дешам перевершив рекорд Гельмута Шена
До старту півфінального поєдинку французький тренер ділив перше місце за кількістю матчів на чемпіонатах світу з легендарним наставником збірної ФРН Гельмутом Шеном, який провів 25 ігор на мундіалях. Вихід на поле у матчі проти Іспанії дозволив Дешаму одноосібно очолити цей рейтинг.
Француз очолює національну команду з 2012 року та за цей час перетворив її на одну з найуспішніших збірних сучасності. Під його керівництвом Франція виграла чемпіонат світу 2018 року, стала віцечемпіоном світу у 2022 році, а також здобула титул переможця Ліги націй УЄФА. На нинішньому мундіалі команда також демонструє стабільні результати, вдруге поспіль діставшись півфіналу.
На шляху до четвірки найкращих французи подолали Марокко, перемігши з рахунком 2:0. Іспанія, своєю чергою, у драматичному чвертьфіналі здолала Бельгію — 2:1.
Після першого тайму команда Луїса де ла Фуенте вела в рахунку через реалізований Мікелєм Оярсабалєм пенальті. На початку другого тайму Педро Порро забив вдруге.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що однією з найяскравіших історій чемпіонату світу-2026 стали виступи Джуда Беллінгема та підтримка його дівчини.
Також Новини.LIVE писав про прогноз Мирона Маркевича на півфінальне протистояння Франції та Іспанії, яке, на думку тренера, має порадувати вболівальників результативністю.
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