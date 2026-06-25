Дружина Мессі ніжно привітала футболіста з 39-річчям
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі 24 червня відзначив свій 39-й день народження. Однією з перших легендарного аргентинця привітала дружина Антонела Роккуццо.
Кохана футболіста присвятила йому ніжний допис в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.
Антонела поділилася сімейними світлинами
З нагоди дня народження футболіста Роккуццо опублікувала добірку фотографій із сімейного архіву. До неї увійшли романтичні кадри з Мессі, а також світлини, на яких подружжя проводить час разом із трьома синами.
У своєму привітанні Антонела назвала Мессі коханням усього свого життя, побажала йому щастя та зазначила, що їхня родина вже має все необхідне, адже поруч із ними є він.
"З днем народження, кохання всього мого життя. Нехай ти будеш дуже щасливий сьогодні і завжди. У нас уже є все, що нам потрібно, бо в нас є ти. Я безмежно тебе люблю", — написала Роккуццо.
Історія стосунків Мессі та Роккуццо триває вже багато років. Вони знайомі ще з дитинства, а весілля відбулося у 2017 році в аргентинському Росаріо.
Подружжя виховує трьох синів — Тьяго, Матео та Чіро. Родина регулярно ділиться моментами свого життя, а сімейні публікації традиційно викликають великий інтерес у прихильників футболіста.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про обраницю одного з футболістів збірної Англії, яка стала однією з головних окрас трибун на чемпіонаті світу-2026.
Також Новини.LIVE писав, що Мессі прокоментував можливість своєї участі в чемпіонаті світу 2030 року.
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