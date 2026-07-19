ФІФА вже заробила на ЧС-2026 15 млрд доларів

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Чемпіонат світу-2026 став найприбутковішим турніром в історії футболу. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) отримала близько 15 мільярдів доларів доходу, що значно перевищило початкові фінансові очікування організації.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Guardian.

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

ФІФА заробила більше, ніж планувала

За інформацією видання, спочатку у ФІФА прогнозували, що чемпіонат світу принесе приблизно 11 мільярдів доларів. Проте фактичні доходи виявилися майже на чотири мільярди доларів вищими.

Одним із головних джерел прибутку став продаж квитків на матчі турніру. Важливу роль відіграв і вторинний ринок: ФІФА отримувала комісію в розмірі 15% як із покупця, так і з продавця під час офіційного перепродажу квитків, що суттєво збільшило загальні надходження.

Крім того, значний внесок у рекордний фінансовий результат зробили послуги гостинності, які користувалися високим попитом протягом усього турніру.

Фінал поставить крапку в історичному турнірі

Чемпіонат світу-2026 проходить з 11 червня до 19 липня на території США, Канади та Мексики й став першим мундіалем за участю 48 збірних.

Увечері 19 липня турнір завершиться фінальним матчем, у якому збірна Іспанії зустрінеться з чинним чемпіоном світу — Аргентиною.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Франція провалила перший тайм поєдинку, але ледь не зробила камбек в грі з Англією.

Також Новини.LIVE писав, що підготовка збірної Іспанії до фіналу чемпіонату світу-2026 зазнала змін через форс-мажор, який не дозволив команді провести заплановане тренування.