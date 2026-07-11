Іспанія вдруге завдяки голу Меріно пройшла в наступний етап ЧС: відео

Матч Іспанія — Бельгія. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Іспанії стала другим півфіналістом чемпіонату світу-2026. Команда Луїса де ла Фуенте в драматичному чвертьфінальному матчі здолала Бельгію з рахунком 2:1, а вирішальний гол наприкінці зустрічі забив Мікель Меріно.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Іспанія відкрила рахунок, але Бельгія швидко відповіла

Іспанці з перших хвилин заволоділи ініціативою та регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт Тібо Куртуа. Найбільше проблем обороні бельгійців завдавав Ламін Ямаль, який постійно загострював гру на своєму фланзі.

На 30-й хвилині перевага "Червоної фурії" втілилася в гол. Після прострілу Педро Порро Дані Ольмо завдав удару, Куртуа зумів відбити м'яч, але першим на добиванні опинився Фабіан Руїс, який відкрив рахунок.

Втім, ще до перерви бельгійці відновили рівновагу. Максим де Кейпер і Тімоті Кастань розігнали атаку правим флангом, після чого Шарль де Кетеларе точним ударом головою переграв Унаї Сімона.

Меріно знову став героєм Іспанії

Після перерви гра вирівнялася, а збірна Бельгії почала дедалі частіше турбувати оборону суперника. Кевін де Брюйне та Жеремі Доку створили кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх не змогли.

Переможний гол Іспанія забила на 88-й хвилині. Після дальнього удару Пау Кубарсі голкіпер бельгійців Матс Ламменс не втримав м'яч, а Мікель Меріно першим опинився на добиванні та приніс своїй команді путівку до півфіналу. Раніше саме Меріно забив вирішальний м'яч у матчі 1/8 фіналу проти Португалії.

У компенсований час бельгійці кинулися відіграватися. Найкращий шанс мав Ромелу Лукаку, однак захисники збірної Іспанії встигли перехопити небезпечну передачу у власному штрафному майданчику.

Іспанія — Бельгія — 2:1

Голи: Руїс, 30, Меріно, 88 — Де Кетеларе, 41.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії зустрінеться з Францією.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що один із лідерів збірної Англії ризикує пропустити чвертьфінальний матч проти Норвегії через проблеми зі здоров'ям.

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