Кабо-Верде дало бій Аргентині, Колумбія перемогла Гану

Ліонель Мессі під час матчу з Кабо-Верде. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Збірна Кабо-Верде знову здивувала вболівальників під час ЧС-2026. Ця команда претендує на звання головної сенсації турніру. Тим часом Колумбія зуміла впоратися з сильною Ганою.

Ліонель Мессі знову не залишив поле без голу, повідомляють Новини.LIVE.

Чемпіона змусили нервувати

Скромна острівна команда зробила збірній Аргентини послугу — змусила команду Ліонеля Скалоні "прокинутися" і згадати, що титули завойовуються потом і кров’ю. Потрібна максимальна концентрація й абсолютно всі сили, щоб завоювати трофей. "Альбіселесте" вистачило класу, щоб перемогти Кабо-Верде, але фаворитам не було легко.

Рахунок відкрив Лео Мессі. Аргентинський капітан отримав пас із глибини поля і другим дотиком відправив м’яч у сітку. Аутсайдери не здалися й відігралися на початку другого тайму, коли з гострого кута влучили у дальній кут воріт Мартінеса. Фаворити зреагували, заграли активніше, але й більш нервово, той самий Мессі несподівано змарнував кілька вигідних моментів.

Уже в овертаймі Аргентині знову вдалося вийти вперед, коли Лісандро Мартінес дуже точно пробив після розіграшу кутового. Команда Бубішти не збиралася здаватися, і Сідні Лопес Кабрал забив один із найкрасивіших голів ЧС-2026. Однак на 110-й хвилині Мессі подав кутовий, і Ромеро з рикошетом приніс Аргентині перемогу. Вихід до 1/8 завдяки майстерності, але далі буде нелегко — попереду матч із Єгиптом.

Аргентина – Кабо-Верде – 3:2 (1:0)

Голи: Мессі, 29; Л. Мартінес, 93; Діней (автогол), 111 — Дуарте, 59; Кабрал, 103.

Голка з Гани їде додому

Фаворит з перших же хвилин захопив ініціативу. Колумбійцям було непросто прорвати щільну оборону африканської команди, яка відчайдушно захищалася, практично не думаючи про контратаки. Однак кілька голів підопічні Нестора Лоренцо забити змогли. На 14-й хвилині Суарес прострілив з правого флангу, і Арьяс одним дотиком відправив м'яч у сітку.

Пізніше забив і Луїс Діас, однак його гол було скасовано через офсайд. Гана ж не завдала жодного удару в створ воріт суперника, зате постійно порушувала правила і в підсумку покинула турнір. А на Колумбію чекає матч 1/8 фіналу зі Швейцарією.

Колумбія — Гана — 1:0 (1:0)

Гол: Ар'яс, 14.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як збірній Єгипту вдалося зламати опір Австралії на шляху до 1/8 плей-офф чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Кубку світу було встановлено новий антирекорд за кількістю автоголів за турнір.