Кейн в матчі з Норвегією побив досягнення Руні

Гаррі Кейн. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн увійшов до історії національної команди. Це сталося під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії.

Форвард повторив рекорд Вейна Руні за кількістю матчів серед польових гравців, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Opta Sport.

Гаррі Кейн проти Ерлінга Голанна. Фото: Reuters

Кейн повторив досягнення Руні

Поєдинок проти збірної Норвегії став для Кейна 120-м у футболці національної команди Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним Руні, який раніше одноосібно утримував рекорд серед польових гравців.

Абсолютним рекордсменом збірної Англії залишається колишній воротар Пітер Шилтон, який провів 125 матчів за національну команду.

Кейн залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Англії. До початку матчу з Норвегією на його рахунку було 75 голів у 120 поєдинках за національну команду.

На шляху до чвертьфіналу Англія в 1/8 фіналу обіграла Мексику з рахунком 3:2, тоді як Норвегія сенсаційно вибила з турніру збірну Бразилії, здобувши перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА та збірна Аргентини опинилися в центрі гучного скандалу після звинувачень у корупції, які викликали широкий резонанс у футбольному світі.

Також Новини.LIVE писав, що після завершення виступів на чемпіонаті світу-2026 один з учасників турніру трагічно пішов із життя.