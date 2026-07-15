Кейн встановив нове історичне досягнення у збірній Англії

Гаррі Кейн. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн вписав своє ім'я в історію національної команди. Півфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Аргентини став для форварда 121-м у футболці "трьох левів".

Про рекорд Кейна повідомив портал Новини.LIVE.

Гаррі Кейн проти Ліонеля Мессі. Фото: Reuters

Кейн випередив Руні

Гаррі вийшов у стартовому складі збірної Англії на півфінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Аргентини. Завдяки цьому форвард одноосібно піднявся на друге місце за кількістю матчів в історії англійської національної команди.

Тепер на рахунку Кейна 121 поєдинок за збірну Англії. Він випередив легендарного нападника Вейна Руні, який завершив кар'єру зі 120 матчами.

Попереду залишається лише колишній воротар Пітер Шилтон. Рекордсмен англійської збірної провів 125 матчів, тож Кейну залишилося чотири гри, щоб повторити це досягнення.

Гаррі Кейн дебютував за національну команду у 2015 році та за цей час став її капітаном і найкращим бомбардиром в історії. На чемпіонаті світу-2026 форвард залишається одним із ключових гравців команди, допомігши англійцям дістатися півфіналу.

Переможець матчу Англія — Аргентина зіграє у фіналі турніру проти збірної Іспанії, яка напередодні впевнено перемогла Францію з рахунком 2:0. Команда, що програє, побореться за бронзові нагороди чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Іспанії продемонструвала впевнену гру проти Франції та заслужено пробилася до фіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після перемоги іспанські вболівальники несподівано подякували дівчині Кіліана Мбаппе, пов'язавши її з успіхом своєї команди.