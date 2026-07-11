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Головна ЧС-2026 Клозе пояснив, чому Мессі зателефонував йому під час ЧС-2026

Клозе пояснив, чому Мессі зателефонував йому під час ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 17:33
Мессі дзвонив Клозе під час чемпіонату світу: що хотів аргентинець
Ліонель Мессі та Мірослав Клозе. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе підтвердив, що спілкувався з аргентинцем Ліонелем Мессі під час чемпіонату світу-2026. Раніше журналісти повідомили, що ці два відомі спортсмени поспілкувалися. Ініціатором розмови був лідер «альбіселесте».

Клозе розповів, про що розмовляв із Мессі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Під час Кубка світу-2026 було побито одразу кілька рекордів. Один із них належав німцеві Мірославу Клозе, який тривалий час залишався найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. На його рахунку було 16 голів, проте на ЧС-2026 Ліонель Мессі спочатку зрівнявся з німцем, а потім і вирвався вперед.

Дзвінок Клозе

Незабаром після того, як аргентинець побив рекорд екс-нападника збірної Німеччини, Ліонель Мессі вирішив зв’язатися з Мірославом Клозе. Обидва футболісти раніше зустрічалися на полі й були знайомі один з одним. А номер німця аргентинцеві дав Ліонель Скалоні, з яким Мірослав Клозе колись грав за "Лаціо".

"Це було дуже зворушливо. Він розповів, що першим ділом після рекорду захотів зателефонувати мені, поговорити про його та мої досвід виступів на чемпіонатах світу. Ми вперше поспілкувалися після досить тривалої перерви. Мессі пообіцяв підписати й передати мені свою футболку", — розповів Клозе.

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Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Мірослав Клозе
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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