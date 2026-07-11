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Главная ЧМ-2026 Клозе объяснил, зачем Месси звонил ему во время ЧМ-2026

Клозе объяснил, зачем Месси звонил ему во время ЧМ-2026

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Дата публикации 11 июля 2026 17:33
Месси звонил Клозе во время Кубка Мира: что хотел аргентинец
Лионель Месси и Мирослав Клозе. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе подтвердил, что общался с аргентинцем Лионелем Месси во время чемпионата мира-2026. Ранее журналисты поделились информацией, что два известных спортсмена пообщались. Инициатором разговора был лидер "альбиселесте". 

Клозе объяснил, о чем общался с Месси, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild

Во время Кубка Мира-2026 пали сразу несколько рекордов. Один из них принадлежал немцу Мирославу Клозе, который долгое время оставался лучшим бомбардиром в истории мундиалей. На его счету было 16 голов, однако на ЧМ-2026 Лионель Месси сначала сравнялся с немцем, а потом и вырвался вперед. 

Звонок Клозе 

Вскоре после того, как аргентинец побил рекорд экс-форварда сборной Германии, Лионель Месси решил связаться с Мирославом Клозе. Оба футболиста ранее сталкивались на поле и были знакомы друг с другом. А номер немца аргентинцу дал Лионель Скалони, с которым Мирослав Клозе когда-то играл за "Лацио". 

"Это было очень трогательно. Он рассказал, что первым делом после рекорда захотел позвонить мне, поговорить о его, о моем опытах выступления на чемпионатах мира. Мы впервые пообащались после довольно длительного перерыва. Месси пообещал подписать и передать мне свою футболку", — рассказал Клозе. 

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Напомним, капитан и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался в конце четвертьфинала ЧМ-2026 с Марокко и попросил замену. 

Также стало известно, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый билеты на финал Кубка Мира, а также кто из звезд выступит во время матча. 

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Мирослав Клозе
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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