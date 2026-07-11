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Главная ЧМ-2026 Холанн против Кейна, Аргентина сыграет со Швейцарией: анонс матчей

Холанн против Кейна, Аргентина сыграет со Швейцарией: анонс матчей

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Дата публикации 11 июля 2026 16:28
Анонс матчей 1/4 ЧМ: Норвегия против Англии, Аргентина против Швейцарии
Эрлинг Холанн, Харри Кейн и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Все меньше матчей осталось провести на ЧМ-2026 по футболу. Четвертьфиналы завершаются двумя громкими вывесками. В первом матче встретятся два ярких бомбардира, второй может стать последним на мундиалях для одной из главных звезд спорта. 

Портал Новини.LIVE анонсирует встречу Норвегии с Англией и Аргентины со Швейцарией. 

Холанн против Кейна 

Перед стартом ЧМ-2026 обеим командам предсказывали выход в плей-офф, ожидания были осторожными, но оптимистичными. И пока Норвегия и Англия оправдывают чаяния болельщиков. Пусть не без проблем в отдельных отрезках некоторых матчей, но они достаточно уверенно вышли в 1/4. При этом и "викинги", и "львы" убрали по пути сложных соперников, даже конкурентов. А Эрлинг Холанн и Харри Кейн ведут борьбу за титул лучшего бомбардира Мундиаля. Важно отметить, что исторически матчи этих соперников оказываются результативными. 

Накануне противостояния разошлись слухи о таинственном вирусе, из-за которого пострадали обе команды. Но Стале Сольбаккен уже опроверг эту информацию. А вот у Англии могут не сыграть Деклан Райс и Марк Гехи. Точно не выйдут на поле Джордан Хендерсон и Джаррел Куанси.

Кубок Мира-2026. Четвертьфинал. 

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Гранит Джака
Гранит Джака с игроками сборной Швейцарии. Фото: Reuters

Сколько еще выдержит Аргентина 

Действующие чемпионы мира регулярно заставляют нервничать своих болельщиков. Подопечные Лионеля Скалони сами создают себе проблемы, после чего героически их решают. Вопрос лишь в том, насколько у "альбиселесте" хватит сил, чтобы играть в таком режиме? Тем более, что уже начиная с полуфинала соперники аргентинцев будут равными им по статусу и силам. 

В игре Аргентины есть баланс, быстрая игра в мелкий пас, жонглирование тактическими схемами и гений в атаке, однако сознательный отказ от вингеров может не позволить команде снова выйти в финал Кубка Мира. Игра этой команды дарит эмоции, но не выглядит убедительной. 

Швейцария впервые за долгие десятилетия пробилась в четвертьфинал Кубка Мира, но дальше могут возникнуть проблемы. Подопечные Мурата Якина брали очки с теми командами, с которыми должны были это делать (за исключением Катара в первом туре). Это организованная команда, которая умеет атаковать, но вряд ли сможет играть первым номером против Аргентины. Не исключено, что швейцарцы сделают ставку на быстрые фланги, где точно превзойдут соперника, и железобетонную оборону. И это может принести успех.  

Кубок Мира-2026. Четвертьфинал. 

Аргентина — Швейцария 

Канзас-Сити. Начало по киевскому времени: 04-00. 

Напомним, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о травме, которую получил в четвертьфинале Кубка Мира с Марокко. 

Также стало известно, сколько придется заплатить за право попасть на стадион во время финала ЧМ-2026: билеты еще есть, но цена "кусается". 

Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Норвегии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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