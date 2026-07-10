Деклан Райс может пропустить матч Англии против Норвегии

Деклан Райс во время тренировки. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель будет вынужден найти замену одного из ведущих игроков команды. Деклан Райс может не выйти на поле в четвертьфинале Кубка Мира. Соперником "трех львов" станет Норвегия.

У Райса вирусная инфекция, которая привела к обострению его проблем со здоровьем, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Настроение в лагере сборной Англии окутано глубокой тревогой после того, как Деклан Райс пропустил вторую тренировку подряд перед субботним четвертьфинальным матчем чемпионата мира против Норвегии. Известно, что 27-летний полузащитник подхватил вирус. Болезнь ухудшила его состояние, а также усугубила уже имеющуюся неврологическую проблему в подколенном сухожилии и пояснице.

Не исключено, что главному тренеру сборной Англии Томасу Тухелю придется искать замену универсальному игроку на поле. Это будет непросто, особенно учитывая, что хавбек "Арсенала" в национальной команде может закрыть сразу несколько позиций. Также проблемы есть у Марка Гехи, который восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Обстановка в лагере сборной Норвегии

Вспышка вируса затронула не только лагерь сборной Англии, но и на короткое время распространились по тренировочной базе сборной Норвегии. Капитан команды Мартин Эдегор ранее подтвердил, что несколько членов команды чувствовали себя плохо из-за резких перепадов температуры.

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