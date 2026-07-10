Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Лидер сборной Англии может не выйти на поле в матче ЧМ с Норвегией

Лидер сборной Англии может не выйти на поле в матче ЧМ с Норвегией

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 19:01
Деклан Райс может пропустить матч Англии против Норвегии
Деклан Райс во время тренировки. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель будет вынужден найти замену одного из ведущих игроков команды. Деклан Райс может не выйти на поле в четвертьфинале Кубка Мира. Соперником "трех львов" станет Норвегия. 

У Райса вирусная инфекция, которая привела к обострению его проблем со здоровьем, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на BBC

Настроение в лагере сборной Англии окутано глубокой тревогой после того, как Деклан Райс пропустил вторую тренировку подряд перед субботним четвертьфинальным матчем чемпионата мира против Норвегии. Известно, что 27-летний полузащитник подхватил вирус. Болезнь ухудшила его состояние, а также усугубила уже имеющуюся неврологическую проблему в подколенном сухожилии и пояснице. 

Не исключено, что главному тренеру сборной Англии Томасу Тухелю придется искать замену универсальному игроку на поле. Это будет непросто, особенно учитывая, что хавбек "Арсенала" в национальной команде может закрыть сразу несколько позиций. Также проблемы есть у Марка Гехи, который восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Обстановка в лагере сборной Норвегии 

Вспышка вируса затронула не только лагерь сборной Англии, но и на короткое время распространились по тренировочной базе сборной Норвегии. Капитан команды Мартин Эдегор ранее подтвердил, что несколько членов команды чувствовали себя плохо из-за резких перепадов температуры. 

Читайте также:

Главный тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен быстро принял меры, чтобы развеять панику. Он твердо настаивает на том, что слухи о распространении болезни среди его игроков — всего лишь сплетни. По словам наставника, каждый член его команды находится в отличной форме и готов к борьбе. 

Напомним, Новини.LIVE писали, сколько стоят билеты на финал Кубка Мира, а также кто из звезд выступит в перерыве поединка. 

Ранее Новини.LIVE цитировали капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, который рассказал о проблемах со здоровьем после игры с Марокко. 

Сборная Англии по футболу Деклан Райс Сборная Норвегии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации