Мбаппе жорстко відповів парагвайській сенаторці, що пропонувала його побити

Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Конфлікт навколо нападника збірної Франції Кіліана Мбаппе після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з Парагваєм набув нового розвитку. Форвард публічно відповів на образливі висловлювання сенаторки Парагваю Селести Амарільї, а Федерація футболу Франції заявила про звернення до прокуратури.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на допис Мбаппе в X.

Кіліан Мбаппе після матчу з Парагваєм. Фото: Reuters

Мбаппе звинуватив сенаторку в расизмі

Кіліан різко відреагував на заяви парагвайської політикині, яка після поразки своєї збірної дозволила собі особисті образи на адресу французького нападника. Зокрема, вона заявила, що шкодує, що ніхто з парагвайських футболістів не дав Мбаппе ляпаса.

"Ви — негідна жінка, недостойна своєї посади. Ви не представляєте Парагвай, країну, яка протягом усього турніру демонструвала пристрасть і честь. Через вашу безрозсудність і відвертий расизм світ уже забув про шлях і історичні зусилля ваших гравців на цьому чемпіонаті світу", — написав Мбаппе.

Форвард також наголосив, що ніколи не дозволить людям, які поширюють ненависть і расизм, залишатися без відповіді.

Федерація футболу Франції звернулася до прокуратури

Федерація футболу Франції засудила висловлювання Селести Амарільї та заявила, що розцінює їх як прояв расизму. Організація повідомила про подання заяви до прокуратури з проханням дати правову оцінку цим висловлюванням.

У федерації наголосили, що расистські образи на адресу Мбаппе є неприйнятними, а також висловили повну підтримку капітану збірної Франції та всім людям, які стають жертвами дискримінації.

У заяві FFF також підкреслили, що футболісти національної команди представляють Францію на міжнародній арені, тому подібні висловлювання спрямовані не лише проти окремого гравця, а й проти всієї країни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію Фоларина Балогуна спричинило гостру критику на адресу президента організації Джанні Інфантіно.

Також Новини.LIVE писали, що за місця у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 змагатимуться збірні Португалії, Іспанії, Бельгії та США.