Мессі емоційно звернувся до Аргентини перед фіналом ЧС

Ліонель Мессі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі опублікував емоційний допис перед фіналом чемпіонату світу-2026. Форвард подякував команді за спільний шлях і наголосив, що незалежно від результату фіналу цей склад залишиться в історії.

Про звернення Мессі повідомив портал Новини.LIVE.

Ліонель Мессі на тренуванні Аргентини. Фото: Reuters

Мессі подякував команді та вболівальникам

У своєму дописі в соціальних мережах Мессі заявив, що за роки виступів за національну збірну найбільше цінує не лише здобуті трофеї, а й шлях, який команда пройшла разом.

За словами капітана, саме щоденна спільна праця з партнерами по команді, взаємна підтримка та здатність долати складні моменти зробили цей колектив особливим.

Футболіст висловив вдячність усім партнерам по збірній, тренерському штабу та членам персоналу команди. Мессі наголосив, що цей колектив уже вписав своє ім'я в історію аргентинського футболу, а його досягнення залишаться в пам'яті вболівальників незалежно від підсумку фіналу.

"Що б не сталося, ця команда вже написала історію, яку ми ніколи не забудемо і яку ніхто не зможе стерти. Вперед, Аргентино!" — написав Мессі.

Попереду фінал з Іспанією

Збірна Аргентини проведе фінальний матч чемпіонату світу-2026 проти Іспанії 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Для аргентинців цей поєдинок стане шансом захистити титул чемпіонів світу, тоді як збірна Іспанії боротиметься за свій другий титул чемпіона світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії здобула бронзові медалі чемпіонату світу-2026, втримавши перемогу над Францією у результативному матчі після того, як вела з рахунком 4:0.

Також Новини.LIVE писав, що доходи ФІФА від проведення чемпіонату світу-2026 вже досягли рекордної позначки у 15 мільярдів доларів, значно перевищивши попередні фінансові прогнози.