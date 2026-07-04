На ЧС-2026 розпочинаються матчі 1/8 фіналу: Франція та Марокко вступають у боротьбу

Ісмаель Сайбарі, Усман Дембеле та Джонатан Девід. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Амбітна збірна Франції зіграє з непоступливим Парагваєм, який може створити проблеми будь-якому супернику. Кіліан Мбаппе знову спробує наздогнати Ліонеля Мессі у списку найкращих бомбардирів турніру. В іншому матчі господарі ЧС-2026 спробують стримати Марокко.

Африканська команда вже увійшла до списку претендентів на перемогу на Мундіалі, повідомляють Новини.LIVE.

Марокко бореться за трофей

Збірна Канади розчарувала у матчі 1/16 Кубка світу з ПАР. Підопічні Джессі Марша зуміли перемогти лише наприкінці поєдинку, який наближався до серії пенальті. Цього разу "кленовим" буде ще складніше. Суперник набагато вищий за класом. Шанс канадцям може дати лише повернення до гри пресингу та тиску, чого не було у зустрічі з ПАР.

Марокканці впевнено набирають обертів у міру проходження турніру. На попередньому етапі їм вдалося вийти в серії пенальті, обігравши міцну збірну Нідерландів. Серед сильних сторін команди Мохамедома Уахбі — активна оборона, дисципліна та атакувальна міць. Ця команда не програє з часів фіналу Кубка Африки-2025.

1/8 фіналу

Канада — Марокко

Х'юстон. Початок за київським часом — 20:00.

Бредлі Барколя святкує гол. Фото: Reuters

Команду Дешама не зупинити

Збірну Парагваю майже ніхто серйозно не розглядав напередодні ЧС-2026. Однак підопічні Густаво Альваро вийшли з третього місця з групи, де разом з ними були Туреччина, Австралія та США, навіть попри розгром від американців у першому турі. А вже на стадії 1/16 "гуарані" розібралися з Німеччиною, створивши ще одну сенсацію Мундіалю.

Однак саме французи є фаворитами перед початком цього протистояння. Команду Дідьє Дешама вважали головним претендентом на трофей ще до початку Кубка світу, і поки що вони впевнено підтверджують цей прогноз. Кіліан Мбаппе забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. Усман Дембеле забив 4 голи та віддав дві гольові передачі. Майкл Олісе зробив уже 5 гольових передач і є найкращим асистентом на ЧС-2026.

1/8 фіналу

Парагвай — Франція

Філадельфія. Початок за київським часом — 00:00.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про подвиг збірної Єгипту на Кубку світу, який африканська команда здійснила в 1/16 турніру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про аномально високий показник на Мундіалі, якого раніше на чемпіонатах світу не було.