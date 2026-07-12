Найвродливіша уболівальниця Хорватії підтримала Норвегію в грі з Англією

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Найвідоміша хорватська футбольна вболівальниця Івана Кнолль несподівано підтримала збірну Норвегії під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Англії. На гру модель прийшла в яскравому образі з норвезькою символікою.

Про вчинок Кнолль повідомив портал Новини.LIVE.

Чому Кнолль підтримала Норвегію

Після вильоту збірної Хорватії від Португалії в 1/8 фіналу Івана Кнолль не припинила відвідувати матчі чемпіонату світу. На поєдинку Норвегія — Англія вона з'явилася в червоному топі з прапором Норвегії та номером 9, який асоціюється із зірковим нападником Ерлінгом Голанном.

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Івана Кнолль. Фото: instagram.com/knolldoll

Світлини моделі швидко поширилися в соціальних мережах, а її незвичний вибір команди для підтримки викликав активне обговорення серед уболівальників.

Хто така Івана Кнолль

Івана Кнолль — хорватська модель, діджейка, блогерка та одна з найвідоміших футбольних уболівальниць світу. Всесвітню популярність вона здобула під час чемпіонату світу 2022 року в Катарі, де регулярно відвідувала матчі збірної Хорватії в яскравих образах у кольорах національної команди.

У соціальних мережах за Кнолль стежать понад три мільйони підписників. Вона продовжує відвідувати великі футбольні турніри та займатися музичною кар'єрою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що участь одного з ключових гравців збірної Англії в матчі з Норвегією залишалася під питанням через проблеми зі здоров'ям.

Також Новини.LIVE писав про вартість квитків на фінал чемпіонату світу-2026 та зірок світової музики, які розважатимуть уболівальників під час перерви вирішального поєдинку.