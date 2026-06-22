Німеччина втратила до кінця ЧС-2026 одного з лідерів збірної

Ніко Шлоттербек у складі Бундестім. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн буде змушений вирішити ще одне складне завдання під час ЧС-2026. Один із основних гравців команди більше не вийде на поле в матчах турніру. Йому доведеться шукати заміну серед резервістів.

Ніко Шлоттербек отримав важку травму в минулому турі Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Захисник дортмундської "Боруссії" Ніко Шлоттербек отримав травму в матчі другого туру групового етапу Кубка світу, в якому збірна Німеччини здобула вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Гравцеві надали допомогу прямо на полі, після чого він повернувся до гри. Однак у перерві Юліан Нагельсманн замінив футболіста.

Втрата для Бундестіму

Пізніше 26-річний Ніко Шлоттербек пройшов поглиблене медичне обстеження. Воно виявило у захисника розрив внутрішньої зв'язки лівого гомілковостопного суглоба. Це означає, що він повернеться до ладу приблизно через два місяці і пропустить решту матчів ЧС-2026.

Ніко Шлоттербек є одним із лідерів збірної Німеччини. За прогресом захисника спостерігають представники "Барселони", "Реала" та інших грандів. У матчі першого туру проти Кюрасао (7:1) він забив один із голів своєї команди.

У наступному поєдинку німці зіграють проти Еквадору. Матч відбудеться у четвер, 25 червня. Ймовірно, вакантне місце в основному складі збірної Німеччини займе Антоніо Рюдігер.

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