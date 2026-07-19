Олісе побив "вічний" рекорд Пеле за асистами

Майкл Олісе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе увійшов в історію чемпіонатів світу з футболу. У матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії він відзначився двома результативними передачами та встановив новий рекорд мундіалів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Opta.

Майкл Олісе. Фото: Reuters

Француз перевершив досягнення Пеле

У поєдинку за бронзові медалі Олісе асистував Кіліану Мбаппе під час першого гола французів, а також допоміг партнеру оформити дубль у другому таймі.

Завдяки цим двом результативним передачам 24-річний вінгер довів загальну кількість асистів на чемпіонаті світу-2026 до семи.

За даними джерела, це стало новим рекордом фінальних турнірів чемпіонатів світу.

Попереднє найкраще досягнення належало легендарному бразильцю Пеле, який на чемпіонаті світу 1970 року записав до свого активу шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у фіналі чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини, які впевнено пройшли весь шлях до вирішального поєдинку.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Усик розповів, яку команду підтримуватиме у фіналі мундіалю та пояснив свій вибір.