Під час ЧС-2026 тренди підкорила блогерка, що стала зіркою завдяки вірусним відео

Міра Шейп. Фото: instagram.com/mirashape/

Андрій Гончар Редактор

Чемпіонат світу-2026 подарував уболівальникам не лише яскраві футбольні матчі, а й нових зірок соціальних мереж. Однією з них стала американська модель та блогерка Міра Шейп, яка стрімко набрала популярність завдяки вірусним відео на підтримку збірних-учасниць турніру.

Про популярність Шейп повідомив портал Новини.LIVE.

Чим відома Міра Шейп

Міра — американська модель та інфлюенсерка, яка ще до чемпіонату світу співпрацювала з відомими брендами й збирала десятки тисяч уподобань у соціальних мережах. Саме завдяки модельній кар'єрі вона вперше привернула до себе широку увагу.

Після старту ЧС-2026 блогерка почала регулярно публікувати контент, присвячений турніру. До цього на її сторінках переважали відео про здоровий спосіб життя, моду та фітнес, що допомогло сформувати велику аудиторію прихильників.

Першим популярним роликом стало відео, присвячене збірній Аргентини, однак справжній успіх їй принесла емоційна публікація на підтримку Японії. Відео швидко стало вірусним, набравши близько 10 мільйонів переглядів.

Після цього й інші ролики Міри Шейп почали активно набирати перегляди та поширюватися в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Франції впевнено переграла Швецію завдяки дублю Кіліана Мбаппе, а Мексика вкотре залишила свої ворота "сухими" та продовжила виступи на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE писав, що Ерлінг Голанн повторив досягнення Гаррі Кейна та Мірослава Клозе, забивши п'ятий гол на своєму дебютному чемпіонаті світу.