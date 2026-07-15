Після ЧС-2026 Дешам піде зі збірної Франції

Дідьє Дешам. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам завершить роботу з національною командою після матчу за третє місце чемпіонату світу-2026. Останнім поєдинком 57-річного фахівця стане зустріч із командою, яка програє другий півфінал між Англією та Аргентиною.

Про відхід Дешама повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Дешам завершує епоху у збірній Франції

Поразка від Іспанії з рахунком 0:2 у півфіналі позбавила французів шансів поборотися за золоті медалі мундіалю. Тепер команда зіграє лише в матчі за третє місце, який стане останнім для Дешама на посаді головного тренера.

Про намір залишити збірну після завершення чемпіонату світу французький фахівець повідомив ще на початку 2025 року. Таким чином матч за третє місце поставить крапку в його майже 14-річній роботі з національною командою.

Дешам очолив збірну Франції у 2012 році та став одним із найуспішніших тренерів в історії країни. Під його керівництвом французи виграли чемпіонат світу 2018 року, дійшли до фіналу мундіалю-2022, стали фіналістами Євро-2016 та здобули перемогу в Лізі націй УЄФА у 2021 році.

За час роботи Дешама збірна Франції провела 186 матчів, у яких здобула 122 перемоги. Крім командних титулів, наставник увійшов до елітного списку футбольних легенд, які ставали чемпіонами світу і як гравці, і як тренери.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що наставник збірної Франції Дідьє Дешам увійшов до історії чемпіонатів світу, перевершивши попереднє досягнення за кількістю перемог.

Також Новини.LIVE писав, що перемога над Францією дозволила збірній Іспанії повторити світовий рекорд безпрограшної серії та вийти до фіналу чемпіонату світу-2026.