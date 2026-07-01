Райс пояснив, як збірна Англії може виграти чемпіонат світу

Джордан Пікфорд та Деклан Райс. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

На стадії 1/16 чемпіонату світу з турніру вибули декілька команд, яких вважали фаворитами турніру. Збірні Нідерландів та Німеччини поступилися суперникам у серії пенальті. Деклан Райс вважає, що з Англією такого не станеться.

Півзахисник "трьох левів" назвав декілька причин, які дозволяють йому вірити в команду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Збірна Англії готується до протистояння з ДР Конго. Підопічних Томаса Тухеля називають фаворитами цього поєдинку. Півзахисник команди Деклан Райс віддав данину поваги супернику і заявив, що не може бути й мови про недооцінку африканської команди. Англійці знають сильні та слабкі сторони суперника.

Гаррі Кейн і Томас Тухель. Фото: Reuters

Козир збірної Англії

Деклан Райс не боїться серії післяматчевих пенальті. Він заявив, що партнери по команді давно працюють над цим компонентом. Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд вважається одним із найкращих фахівців з відбиття одинадцятиметрових ударів серед голкіперів топ-команд світу.

"Не думаю, що в Англії коли-небудь був кращий склад виконавців пенальті. Дивлюся на Кейна, на Айвена Тоуні, Решфорда, на Ентоні Гордона, Букайо Сака — це майстри в цьому компоненті. Я можу пробити, це готовий зробити Беллінгем. У нас дійсно сильні виконавці пенальті", — заявив Райс.

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