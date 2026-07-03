Роналду відправив Модрича на пенсію, Швейцарія обіграла Алжир

Емоції Кріштіану Роналду. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Збірна Португалії продовжує впевнено виступати на ЧС-2026. Цього разу команда Роберто Мартінеса обіграла Хорватію у напруженому матчі. У ще одному поєдинку Швейцарія без проблем розібралася з Алжиром.

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Роналду продовжує забивати

Португальці активно розпочали поєдинок, але організована гра хорватів у захисті не дозволила забити до перерви команді Роберта Мартінеса. У другому таймі вже й підопічні Златко Далича активізували атакуючий потенціал. І вже на 53-й хвилині досвідчений Іван Перішич вивів номінальних гостей уперед.

Досвідчений Кріштіану Роналду відповів на це на 61-й хвилині, але його гол не зарахували через положення "поза грою". Однак незабаром португальці заробили право на пенальті, який реалізував лідер команди. Він став першим гравцем в історії футболу, який забив 25 голів на чемпіонатах світу та Європи. При цьому Роналду вперше в кар’єрі відзначився голом у плей-офф Мундіалю.

Уже в компенсований час Португалія вирвала перемогу, коли Рамуш замкнув передачу від Леау. При цьому у другому таймі хорвати забили три голи, які були скасовані через офсайд: героями могли стати Матанович, Сучич та Гвардіол. Цей матч став останньою грою за збірну для Луки Модрича. А Португалія в 1/8 зіграє з Іспанією.

Португалія — Хорватія — 2:1 (0:0)

Голи: Роналду, 58 (пенальті); Рамуш, 90+4 — Перішич, 53.

Швейцарія зняла прокляття

Європейській команді в цьому поєдинку вдалося досягти історичного досягнення. Вперше за 88 років швейцарцям вдалося здобути перемогу на стадії плей-офф чемпіонату світу. У 1994, 2006, 2014, 2018 та 2022 роках ця збірна вибувала на першому ж етапі турніру.

Однак цього разу підопічні Мурата Якіна забили по голу в кожному з таймів, а також впевнено зіграли в обороні. Алжир виглядав цікавіше в атаці протягом усього поєдинку, але після фінального свистка вирушив додому. Швейцарія в 1/8 зіграє з переможцем пари Колумбія — Гана.

Швейцарія — Алжир — 2:0 (1:0)

Голи: Емболо, 10; Ндоє, 46.

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