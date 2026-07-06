Роналду звинуватив у поразці Бразилії Анчелотті та лідера команди

Вінісіус Жуніор на Кубку світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Відомий у минулому бразильський футболіст Роналдо Назаріо спостерігав із трибуни стадіону за тим, як "селесао" програли Норвегії в 1/8 фіналу Кубка світу. Героями матчу стали воротар європейської команди Ерьян Нюланн та нападник Ерлінг Голанн. За "пентакампеонів" наприкінці матчу забив з пенальті Неймар.

Роналдо впевнений, що збірна Бразилії могла виступити на турнірі набагато впевненіше, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Чемпіон світу 2002 року незадоволений тим, у якому стані збірна Бразилії підійшла до чемпіонату світу. Він вважає, що головний тренер Карло Анчелотті повинен взяти на себе відповідальність за результати команди. Найбільш високооплачуваний наставник на ЧС-2026 так і не зміг зробити з "селесао" колектив, готовий боротися за трофей.

Чим незадоволений Роналдо

Екс-нападник вважає Карло Анчелотті одним із найвидатніших тренерів сучасності, але навіть він не зміг якісно підготувати збірну Бразилії до ЧС-2026. Окремою претензією стало те, що італійський фахівець не взяв на турнір Жоао Педро, який провів хороший сезон за "Челсі". Одному з лідерів "селесао" теж дісталося від Роналду.

"Вінісіус теж повинен взяти на себе відповідальність. Ми всі знаємо, наскільки він талановитий, але цей чемпіонат світу не виправдав його очікувань. Він так і не зміг показати той рівень гри, який регулярно демонструє в мадридському "Реалі", — заявив Роналду.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив під шквал критики після скандалу зі скасуванням дискваліфікації Фоларіна Балогуна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вже сьогодні на Кубку світу в боротьбу за чвертьфінал турніру вступлять збірні Португалії та Іспанії, а також Бельгії та США.