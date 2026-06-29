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Главная ЧМ-2026 Анчелотти рассказал о состоянии Неймара перед матчем против Японии на ЧМ-2026

Анчелотти рассказал о состоянии Неймара перед матчем против Японии на ЧМ-2026

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Дата публикации 29 июня 2026 01:50
Анчелотти оценил готовность Неймара к матчу Бразилия — Япония
Неймар на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал физическое состояние Неймара перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Японии. Тренер заявил, что лидер команды почти полностью восстановился после травмы и может получить больше игрового времени.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UOL.

Неймар и Карло Анчелотти
Неймар и Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Анчелотти оценил форму Неймара

По словам итальянского специалиста, вингер в последнее время заметно прибавил в физической форме, хотя и не смог полноценно работать с командой на протяжении всего тренировочного цикла.

"Жаль, что он не смог полноценно тренироваться всё время, пока был с нами, но, очевидно, он способен сыграть больше 15 минут. Он находится в хорошей форме, однако многое будет зависеть от хода и характера завтрашнего матча", — сказал Анчелотти.

Матч между сборными Бразилии и Японии состоится 29 июня. Победитель этой встречи выйдет в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

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Неймар остается одним из ключевых футболистов бразильской сборной. В ходе турнира он постепенно возвращается к оптимальной форме после травмы.

Сборная Бразилии завершила групповой этап без поражений и считается одним из главных претендентов на победу в турнире.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Канады вырвала победу над ЮАР в добавленное время и первой пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE писал, что капитана одной из сборных на чемпионате мира обвинили в изнасиловании переводчицы.

Карло Анчелотти Неймар Сборная Бразилии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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