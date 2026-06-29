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Головна ЧС-2026 Анчелотті розповів про стан Неймара перед грою проти Японії на ЧС-2026

Анчелотті розповів про стан Неймара перед грою проти Японії на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 01:50
Анчелотті оцінив готовність Неймара до матчу Бразилія — Японія
Неймар на ЧС-2026. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував фізичний стан Неймара перед матчем 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії. Наставник заявив, що лідер команди майже повністю відновився після пошкодження та може отримати більше ігрового часу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UOL.

Неймар и Карло Анчелотти
Неймар та Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Анчелотті оцінив форму Неймара

За словами італійського фахівця, вінгер останнім часом помітно додав у фізичних кондиціях, хоча не зміг повноцінно працювати з командою протягом усього тренувального циклу.

"Шкода, що він не зміг повноцінно тренуватися весь час, поки був із нами, але, очевидно, він здатний зіграти більше 15 хвилин. Він перебуває в хорошому стані, однак багато що залежатиме від перебігу та характеру завтрашнього матчу", — сказав Анчелотті.

Поєдинок між збірними Бразилії та Японії відбудеться 29 червня. Переможець цієї зустрічі вийде до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

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Неймар залишається одним із ключових футболістів бразильської збірної. Під час турніру він поступово повертається до оптимальної форми після травми.

Збірна Бразилії завершила груповий етап без поразок і вважається одним із головних претендентів на перемогу на турнірі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Канади вирвала перемогу над ПАР у компенсований час та першою пробилася до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також Новини.LIVE писав, що капітана однієї зі збірних на чемпіонаті світу звинуватили у зґвалтуванні перекладачки.

Карло Анчелотті Неймар Збірна Бразилії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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