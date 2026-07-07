Аргентина сыграет с Египтом, Швейцария с Колумбией: анонс матчей

Лионель Месси, Мохаммед Салах и Хамес Родригес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

До окончания ЧМ-2026 осталось меньше двух недель. Турнир вступил в решающую стадию, на которой почти каждый день теряет своих звезд. Последние матчи стадии 1/8 не станут исключением.

Уже в этот день могут отправиться домой Хамес Родригес, Лионель Месси или Мохамед Салах, сообщают Новини.LIVE.

Месси против Салаха

У этого противостояния громкая вывеска, что невозможно игнонировать. Афиша основа на индивидуальных характеристиках двух лидеров команд. По итогам этого матча Лионель Месси или Мохамед Салах могут завершить карьеру в сборных.

Лионель Месси с Кубком Мира. Фото: Reuters

И Аргентина, и Египет подходят к встрече на фоне усталости. Команда из Южной Америки провела экстра-таймы в матче прошлой стадии с Кабо-Верде (3:2). Африканцы только по пенальти прошли Австралию. Подопечным Лионеля Скалони удалось не встретиться на турнире с равными себе соперниками. Но и с номинальными андердогами становится понятно, что у этой команды нет флангов, а большинство игроков атаки приехали не в лучшей форме. Что касается Египта, у него прекрасная оборона, но большие проблемы с тем, чтобы забить сопернику.

1/8 финала

Аргентина — Египет

Атланта. Начало по Киеву — 19:00.

Битва двух систем

Классика чемпионатов мира: прагматичная европейская команда встретится с темпераметным атакующим коллективом из Латинской Америки. Эти штампы вполне оправданы. Мурат Якин делает ставку на строгую дисциплину, тактическую гибкость и быстрый переход из обороны в атаку. Команда Нестора Лоренцо отдает предпочтение высокому интенсивному прессингу, работе флангов и индивидуальному блеску лидеров.

Швейцария пробилась в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1954 года. Колумбия пропустила предыдущий Мундиаль. С мотивацией у соперников все в полном порядке, чего не скажешь о кадровой ситуации. У европейцев под вопросом участие в матче Микеля Эбишера и Луки Яквица. За американскую команду точно не сыграет форвард Джон Кордоба.

1/8 финала

Швейцария — Колумбия

Ванкувер. Начало по Киеву — 23:00.

Напомним, Новини.LIVE писали, что Криштиану Роналду заявил сразу после вылета сборной Португалии с чемпионата мира.

Также Новини.LIVE сообщали о реакции Джорджины Родригес на поражение, которое может стать последним для Криштиану Роналду в составе сборной Португалии.