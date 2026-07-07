Аргентина сыграет с Египтом, Швейцария с Колумбией: анонс матчей
До окончания ЧМ-2026 осталось меньше двух недель. Турнир вступил в решающую стадию, на которой почти каждый день теряет своих звезд. Последние матчи стадии 1/8 не станут исключением.
Уже в этот день могут отправиться домой Хамес Родригес, Лионель Месси или Мохамед Салах, сообщают Новини.LIVE.
Месси против Салаха
У этого противостояния громкая вывеска, что невозможно игнонировать. Афиша основа на индивидуальных характеристиках двух лидеров команд. По итогам этого матча Лионель Месси или Мохамед Салах могут завершить карьеру в сборных.
И Аргентина, и Египет подходят к встрече на фоне усталости. Команда из Южной Америки провела экстра-таймы в матче прошлой стадии с Кабо-Верде (3:2). Африканцы только по пенальти прошли Австралию. Подопечным Лионеля Скалони удалось не встретиться на турнире с равными себе соперниками. Но и с номинальными андердогами становится понятно, что у этой команды нет флангов, а большинство игроков атаки приехали не в лучшей форме. Что касается Египта, у него прекрасная оборона, но большие проблемы с тем, чтобы забить сопернику.
1/8 финала
Аргентина — Египет
Атланта. Начало по Киеву — 19:00.
Битва двух систем
Классика чемпионатов мира: прагматичная европейская команда встретится с темпераметным атакующим коллективом из Латинской Америки. Эти штампы вполне оправданы. Мурат Якин делает ставку на строгую дисциплину, тактическую гибкость и быстрый переход из обороны в атаку. Команда Нестора Лоренцо отдает предпочтение высокому интенсивному прессингу, работе флангов и индивидуальному блеску лидеров.
Швейцария пробилась в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 1954 года. Колумбия пропустила предыдущий Мундиаль. С мотивацией у соперников все в полном порядке, чего не скажешь о кадровой ситуации. У европейцев под вопросом участие в матче Микеля Эбишера и Луки Яквица. За американскую команду точно не сыграет форвард Джон Кордоба.
1/8 финала
Швейцария — Колумбия
Ванкувер. Начало по Киеву — 23:00.
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