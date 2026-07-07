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Главная ЧМ-2026 Блохин объяснил, почему ему не понравилась игра Роналду на ЧМ-2026

Блохин объяснил, почему ему не понравилась игра Роналду на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 17:31
Блохин оцени игру Месси и Роналду на ЧМ-2026
Криштиану Роналду и Олег Блохин. Фото: Reuters и УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин ответил на вопрос о том, как он оценил выступление звездных ветеранов футбола на ЧМ-2026. Речь идет о Криштиану Роналду и Лионеле Месси. Один из них уже покинул турнир. 

Блохин скептично относится к продолжению спортивной карьеры в солидном возрасте, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на UA-Football

Бывший футболист и тренер Олег Блохин сравнил игру 41-летнего Криштиану Роналду и 39-летнего Лионеля Месси на Кубке Мира. Специалист считает, что португальскому игроку следовало завершить карьеру в национальной команде до старта Мундиаля. А вот аргентинец сумел принести пользу "альбиселесте". 

Что Блохин сказал о Роналду и Месси 

Тренер признался, что ему не понравилась игра Криштиану, который на ЧМ-2026 забил 3 гола. По мнению Блохина, португалец словно ждет, пока мяч в него попадет и отскочит в ворота. При этом ветеран перемещается по полю пешком. Эксперт понимает, что Криштиану Роналду нельзя убирать из команды из-за его статуса, но при этом хавбек мог действовать более эффективно. 

В отличие от своего известного соперника, Лионель Месси смог сыграть гораздо более полезно, хотя и он почти не бегает. При этом он постоянно забирает инициативу и создает моменты для сборной Аргентины

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"Когда Месси получал мяч, попробуй у него его отбери! А у Роналду совсем другой стиль игры. Но стоит констатировать: да, они яркие звезды, но всему есть предел. И сейчас видно, что обоим быть на прежнем уровне уже тяжело", — объяснил Блохин. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сборная Португалии получит более опытного тренера, который уже работал с Криштиану Роналду. 

Ранее Новини.LIVE писали о реакции Джорджины Родригес на то, что Криштиану Роналду может завершить выступления в национальной команде. 

Лионель Месси Криштиану Роналду Олег Блохин
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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