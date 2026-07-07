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Главная ЧМ-2026 Легендарный боксер трогательно поддержал Роналду после поражения от Испании

Легендарный боксер трогательно поддержал Роналду после поражения от Испании

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Дата публикации 7 июля 2026 14:25
Мейвезер обратился к Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
Криштиану Роналду и Флойд Мейвезер. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Известный боксер Флойд Мейвезер попытался поддержать Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. Подопечные Роберто Мартинеса уступили Испании и завершили выступление на турнире. Эта встреча стала последней для легендарного футболиста в национальной команде. 

Мейвезер напомнил Роналду, что тот провел выдающуюся карьеру и не должен расстраиваться, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера. 

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер публично обратился к Криштиану Роналду после окончания выступлений сборной Португалии на Кубке Мира-2026. Боксер поздравил футболиста с невероятной карьерой и заявил, что Криштиану очень много сделал для развития и популяризации спорта. Достижения португальца никогда не забудут. 

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По словам Флойда, игрок вдохновлял миллионы людей и изменил футбол навсегда. Боксер считает, что невероятная трудоспособность и дисциплина обеспецили Криштиану величие, которое уже никуда не денется. 

"Ты демонстрировал лучшие на протяжении многих лет, именно из этого рождаются легенды. Безгранично уважаю все, что ты отдал этому виду спорта. Желаю тебе только дальнейших успехов во всем, за что ты возьмешься дальше. Продолжай быть большим, чемпион. Ты полностью заслужил все это уважение", — написал Мейвезер. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, как Джорджина Родригес обратилась к Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии из Кубка Мира. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже сегодня международную карьеру могут закончить либо Мохамед Салах, либо Лионель Месси. 

Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Флойд Мейвезер
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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