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Головна ЧС-2026 Легендарний боксер зворушливо підтримав Роналду після поразки від Іспанії

Легендарний боксер зворушливо підтримав Роналду після поразки від Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 14:25
Мейвезер звернувся до Роналду після вильоту Португалії з ЧС-2026
Кріштіану Роналду та Флойд Мейвезер. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Відомий боксер Флойд Мейвезер спробував підтримати Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з ЧС-2026. Підопічні Роберто Мартінеса поступилися Іспанії та завершили виступ на турнірі. Цей матч став останнім для легендарного футболіста у складі національної збірної.

Мейвезер нагадав Роналду, що той провів видатну кар’єру і не повинен засмучуватися, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт боксера.

Колишній чемпіон світу в п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер публічно звернувся до Кріштіану Роналду після завершення виступів збірної Португалії на Кубку світу-2026. Боксер привітав футболіста з неймовірною кар'єрою та заявив, що Кріштіану дуже багато зробив для розвитку та популяризації спорту. Досягнення португальця ніколи не забудуть.

Мейвезер виділив сильні сторони Роналду

За словами Флойда, гравець надихав мільйони людей і назавжди змінив футбол. Боксер вважає, що неймовірна працездатність і дисципліна забезпечили Кріштіану велич, яка вже нікуди не дінеться.

"Ти демонстрував найкращі результати протягом багатьох років, саме з цього народжуються легенди. Безмежно поважаю все, що ти віддав цьому виду спорту. Бажаю тобі лише подальших успіхів у всьому, за що ти візьмешся надалі. Продовжуй бути великим, чемпіоне. Ти повністю заслужив всю цю повагу", — написав Мейвезер.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як Джорджина Родрігес звернулася до Кріштіану Роналду після вильоту збірної Португалії з Кубка світу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вже сьогодні міжнародну кар’єру можуть завершити або Мохамед Салах, або Ліонель Мессі.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Флойд Мейвезер
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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