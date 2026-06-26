Чудо Эквадора, победа Турции и другие результаты 15 дня на ЧМ-2026

Арда Гюлер все же забил на Кубке Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В ночь на пятницу сенсационных результатов матчей на ЧМ-2026 не было, но были исходы, которые удивили болельщиков. Сборная Турции красиво попрощалась с турниром. На Германию снова негативно повлиял фактор Мануэля Нойера.

Шведы так и не смогли решить свои проблемы, а Кюрасао попрощался с Кубком Мира, сообщают Новини.LIVE.

Уверенный проход Кот-д'Ивуара

Перед стартом поединка обе команды сохраняли шансы на выход в плей-офф. Но африканская команда лучше использовала свои шансы. Героем встречи стал Николя Пепе. В первом тайме он забил ударом в касание, после перерыва не менее эффектно отправил мяч в "девятку" ворот соперника. У подопечных были шансы ответить хотя бы одним голом, но не получилось. Кот-д'Ивуар удержал победу и впервые в своей истории вышел в плей-офф ЧМ-2026.

Кюрасао — Кот-д'Ивуар — 0:2 (0:1)

Голы: Пепе, 7, 64.

Нойер шокировал Германию

Не только голкипер Бундестим стал автором главной сенсации игровой ночи, но его вину сложно отрицать. Он совершил несколько ошибок в матче, действовал неуверенно и продемонстрировал, что из спорта необходимо уходить вовремя. А ведь немцы первыми открыли счет в дебюте встречи. Вирц ассистировал Сане, но мяч нельзя было засчитывать из-за жетской игры Александара Павловича против соперника в начале атаки.

Эквадор быстро отыгрался усилиями Нильсона Ангуло. После перерыва Германия претендовала на пенальти, который отменили за очередной фол в атаке. А в конце поединка Гонсало Плата воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и с близкой дистанции забил победный гол и вывел свою команду в плей-офф Кубка Мира.

Эквадор — Германия — 2:1 (1:1)

Голы: Ангуло, 9; Плата, 77 — Сане, 2.

Швеция снова сыграла неубедительно

Сборная Японии в очередной раз продемонстрировала, что является одной из самых недооцененных команд турнира. Подопечные Хадзимэ Мориясу не позволили победить шведам, разозленным после разгромного поражения в прошлом туре. Азиатская команда первой открыла счет во втором тайме, "тре крунур" даже не помогла замена вратаря перед игрой. Но Эланга достаточно быстро восстановил паритет.

В итоге Япония продлила беспроигрышную серию и прошла в плей-офф со второго места, шведы заняли третью строчку и могут продолжить борьбу на турнире.

Япония — Швеция — 1:1 (0:0)

Голы: Маэда, 56 — Эланга, 62.

Тунис остается худшей командой Мундиаля

Подопечным Рональда Кумана надо было не просто победить, а сделать это с крупным счетом, чтобы их судьба в группе зависела только от них самих. Уже в дебюте поединка Нидерланды дважды забили. Сначала защитник Туниса не позволил отличиться Бробби и срезал мяч в свои ворота, но через пару минут Брайан уже сумел отличиться самостоятельно.

Во втором тайме Тунис отыграл один гол, "оранье" пропустили мяч в седьмом поединке кряду. Но в итоге Ван Хеке удачно сыграл головой после углового, мяч после рикошета залетел в чужие ворота. Это 15 подряд победа Нидерландов на чемпионатах мира в основное время.

Тунис — Нидерланды — 1:3 (1:1)

Голы: Шкири, 3 (автогол); Бробби, 7; Ван Хекке, 62 — Мастури, 54.

Ничья помогла "соккеруз"

Соперники провели два разных тайма. В первом доминировала Австралия, после перерыва более активно выглядел Парагвай. Счет в итоге так и не был открыт. "Соккеруз" оформили выход в плей-офф, подопечные Густаво Альфаро могут оказаться там же, но с третьего места.

Парагвай — Австралия — 0:0

Турки громко "хлопнули дверью"

Матч без определенных турнирных задач оказался самым интересным и богатым на голы в эту ночь. Подопечные Винченцо Монтеллы заранее потеряли надежду на плей-офф, американцы за два первых тура выполнили эту задачу.

Хозяева турнира открыли счет в дебюте поединка после навеса с углового. Турция ответила сразу усилиями Арды Гюлера, которому наконец-то удалось забить на этом чемпионате мира. Команда Монтеллы выиграла тайм после того, как Кекчу точным ударом завершил комбинацию своей команды.

Сразу после перерыва американцы забили второй гол, мощный удар из-за пределов штрафной удался Бергальтеру. Но в конце противостояния у ворот сборной США возникла неразбериха, которой воспользовался Айхан. Турция красиво попрощалась с турниром, а к американцем есть вопросы.

Турция — США — 3:2 (2:1)

Голы: Гюлер, 10; Кекчю, 31; Айхан, 90+8 — Трасти, 3; Берхгальтер, 49.

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