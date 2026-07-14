Игроки сборной Англии получат по 19 млн фунтов за победу на ЧМ-2026

Харри Кейн, Джордан Пикфорд и тренер Томас Тухель. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Игроков сборной Англии достойно мотивировали перед стартом ЧМ-2026. Футболистам пообещали выплатить очень большие премиальные. Это произойдет в том случае, если команда Томаса Тухеля выйдет в финал и возьмет верх над соперником.

Британские журналисты впервые назвали сумму, которую может заработать каждый английский игрок "трех львов", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Во втором полуфинале ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с Аргентиной. В случае победы "три льва" впервые за долгое время выйдут в финал турнира и смогут побороться за главный трофей. У них есть дополнительная мотивация для того, чтобы воплотить в жизнь слова песни "It's coming home".

Призовые для сборной Англии

Британские журналисты написали, что тренерский штаб и футболисты "трех львов" в случае победу на Кубке Мира смогут получить по 19 млн фунтов каждый. Им озвучили эту цифру еще до старта Мундиаля. В то время почти никто не верил, что команда Томаса Тухеля действительно будет бороться за трофей.

Английская команда встретится с Аргентиной в полуфинале Кубка Мира, который пройдет в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени. Харри Кейн и Джуд Беллингем забили по 6 голов на турнире. Они участвуют в гонке за звание лучшего бомбардира Мундиаля.

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