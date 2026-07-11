Клозе объяснил, зачем Месси звонил ему во время ЧМ-2026

Лионель Месси и Мирослав Клозе. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе подтвердил, что общался с аргентинцем Лионелем Месси во время чемпионата мира-2026. Ранее журналисты поделились информацией, что два известных спортсмена пообщались. Инициатором разговора был лидер "альбиселесте".

Клозе объяснил, о чем общался с Месси, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Во время Кубка Мира-2026 пали сразу несколько рекордов. Один из них принадлежал немцу Мирославу Клозе, который долгое время оставался лучшим бомбардиром в истории мундиалей. На его счету было 16 голов, однако на ЧМ-2026 Лионель Месси сначала сравнялся с немцем, а потом и вырвался вперед.

Звонок Клозе

Вскоре после того, как аргентинец побил рекорд экс-форварда сборной Германии, Лионель Месси решил связаться с Мирославом Клозе. Оба футболиста ранее сталкивались на поле и были знакомы друг с другом. А номер немца аргентинцу дал Лионель Скалони, с которым Мирослав Клозе когда-то играл за "Лацио".

"Это было очень трогательно. Он рассказал, что первым делом после рекорда захотел позвонить мне, поговорить о его, о моем опытах выступления на чемпионатах мира. Мы впервые пообащались после довольно длительного перерыва. Месси пообещал подписать и передать мне свою футболку", — рассказал Клозе.

Напомним, капитан и лидер сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался в конце четвертьфинала ЧМ-2026 с Марокко и попросил замену.

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