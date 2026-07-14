Ламин Ямаль устроил бенефис перед прессой накануне матча с Францие5й

Ламин Ямаль и тренер Луис Де Ла Фуэнте. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Молодой футболист сборной Испании Ламин Ямаль отпраздновал свой 19 день рождения во время чемпионата мира-2026. Игрок попросил главного тренера команды Луиса Де Ла Фуэнте взять его на пресс-конференцию перед полуфиналом турнира. Накануне матча с Францией юниор поделился с журналистами хорошим настроением.

Ламин Ямаль рассказал, какой подарок хочет получить на день рождения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Cope.

Накануне матча 1/2 Кубка Мира Ламин Ямаль демонстрировал уверенность в собственных силах и отсутствие страха перед соперником. Он назвал предстоящий поединок важнейшим в своей карьере и заявил, что мечтает подарить себе победу.

"Мы можем повторить успех команды 2010 года и стать чемпионами мира. Все зависит от нас. Очень важно забить гол в таком матче. Я принимаю вызов. Никакого давления не чувствую и очень жду поединок", — заявил Ямаль.

Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Что Де Ла Фуэнте сказал об игре с Францией

Наставник сборной Испании был более осторожен в высказываниях. Он заверил, что игра соперника была тщательно проанализирована. "Красная фурия" намерена сыграть в свой футбол, но при этом будет действовать с уважением к возможностям соперника.

"Победа в таких матчах достигается за счет баланса и выигрыше единоборств на всех участках поля. Игра будет вязкой, все понимают, что стоит на кону. Постараемся продемонстрировать все свои сильные стороны", — пообещал Луис Де Ла Фуэнте.

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