Маркевич объяснил, почему матч Франции с Испанией будет результативным

Голкиперы Унаи Симон и Майк Меньян. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что Франция и Испания являются достойными друг друга соперниками. Он уверен, что эта пара украсила бы и финал ЧМ-2026. Специалист спрогнозировал, как будет развиваться это противостояние.

Маркевич не видит явного фаворита в первой полуфинальной паре, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Сборные Франции и Испании по мнению Мирона Маркевича являются самыми сильными командами на чемпионате мира-2026. У соперников по 1/2 Мундиаля почти нет слабых мест. Оборона "трехцветных" и "красной фурии" традиционно надежна, а атака готова забить как минимум несколько голов в каждом матча.

На кого делает ставку Маркевич

Что касается игры команд, украинский тренер отдал небольшое преимущество французам благодаря их сильной и результативной атаке. По мнению эксперта, это может стать решающим фактором в этом противостоянии.

"Этот матч пройдет в равной борьбе. Оба соперника будут атаковать, но и об обороне не забудут. Франция сильна впереди, у Испании прекрасный баланс в центре поля. Исход поединка может решить одна незначительная ошибка", — заявил Маркевич.

Тренер уверен, что голы в этом матче будут, но в небольшом количестве. Основное время может завершиться ничьей, а по пенальти испанцы выйдут в финал.

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