Мбаппе назвал фактор, который помог Франции разгромить Швецию

Дидье Дешам и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира сборная Франции разгромила Швецию со счетом 3:0. Помимо голов, футболисты "трехцветных" дважды попадали в каркас ворот соперника. Килиан Мбаппе записал на свой счет очередной дубль.

Лидер сборной Франции сравнялся по количеству голов на турнире с Лионелем Месси, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на RMC Sport.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вернулся в расположение команды после трагического известия о смерти матери. Футболисты посвятили наставнику победу над Швецией. После матча лидер команды поддержал 57-летнего специалиста.

Майкл Олисе и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Как Мбаппе оценил победу Франции

Капитан "трехцветных" прекрасно осознает, где находится и какая задача стоит перед ним и командой. По словам Килиана Мбаппе, в ДНК его партнеров по сборной Франции заложено сражаться друг за друга. И сейчас "трехцветные" сплотились вокруг Дидье Дешама.

"Тяжелые времена для нашего тренера, это сказалось на всей команде. Мы едины, как никогда. Ни за что не оставим его одного, мы поддерживаем Дидье. Каждый из нас", — заявил Мбаппе.

В следующем туре плей-офф Франция сыграет с Парагваем, который Килиан назвал серьезным соперником, умеющим обороняться и контратаковать.

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