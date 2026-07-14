Рой Кин уверенно назвал состав финалистов на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, Рой Кин и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин уже знает, кто сыграет в финале Кубка Мира. Он сравнил шансы всех соперников по стадии 1/2 и поделился прогнозом. Ирландец уверен в победе фаворитов и классическом противостоянии в решающем поединке.

Кин делает ставку на финал с участием сборных Франции и Аргентины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Manchester Evening News.

Рой Кин доволен составом полуфиналов на Кубке Мира. Эксперт считает, что участники примерно равны друг другу по силам. При этом ирландец не видит шансов у сборных Испании и Англии выйти в финал ЧМ-2026. Свое мнение он объяснил игровым преимуществом французов и аргентинцев.

Что Рой Кин заявил о полуфиналах Мундиаля

Бывший футболист и тренер высоко оценил линию атаки команды Дидье Дешама. Он уверен, что у французов в этом компоненте нет равных на Кубке Мира. Также Рой Кин отметил характер и лидерские качества аргентинских футболистов. Все это, а также опыт, поможет команде пробиться в финал.

"Испания и Англия хороши, каждая по-своему. Но есть константы, которые сложно превзойти. С атакой французов невозможно справиться. Лионеля Месси тоже сложно остановить. Я вижу именно эти две сборные в финале. Это логично. Удивлюсь, если ошибусь", — заявил Рой Кин.

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