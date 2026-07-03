Салах, Месси и Хамес: кто сможет пройти стадию 1/16 чемпионата мира

Мохамед Салах, Лионель Месси и Хамес Родригес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В рамках 23 дня чемпионата мира по футболу пройдут еще три матча стадии 1/16 плей-офф. На этой стадии Кабо-Верде сыграет с Аргентиной. Египет будет противостоять Австралии, а Колумбия попробует пройти Гану.

Лионель Месси может пополнить свой бомбардирский счет на этом Мундиале, сообщают Новини.LIVE.

Исторический шанс для Египта

Сборная Австралии удивила тем, насколько крепкой оказалась ее оборона на ЧМ-2026. Команда Тони Поповича на групповом этапе пропустила только 2 гола, причем оба от сборной США. Это третий выход "соккеруз" в плей-офф Мундиаля после 2006 и 2022 годов. Болельщиков беспокоит малое количество забитых голов (2 за 3 матча), а также травмы Джейкоба Италиано и Мэттью Леки.

Однако кадровые потери есть и у Египта. Главная из них — это травма Мохамеда Салаха, однако есть вероятность, что лидер африканской команды сможет выйти на поле. Этот Кубок Мира уже стал лучшим для "фараонов", которые впервые с 1934 года вышли в плей-офф турнира. Они набрали пять очков в групповом раунде и могли занять в ней первое место, но подвела разница голов. И теперь Египет мечтает о большем, тем более, с соперником в 1/16 им повезло.

1/16 финала

Австралия — Египет

Арлингтон, Техас. Начало по Киеву — 21:00.

Возинья против Месси

Один из фаворитов ЧМ-2026 сыграет с сенсационным новичком, который не проигрывает уже 6 матчей подряд, включая три поединка на Мундиале. Сборная Аргентины победила африканских соперников в 7 своих последних матчах. С Кабо-Верде она еще никогда не встречалась.

Отаменди и Месси на тренировке. Фото: Reuters

Все голы "альбиселесте" на этом Кубке Мира забил Лионель Месси. Кроме него только Ло Чельсо реализовал штрафной, а Лаутаро — пенальти. Капитан Аргентины находится в отличной форме и явно выйте на этот матч в стартовом составе Скалони уже заявил, что нет и речи о недооценке соперника. Однако важно признать, что и тут фавориту повезло со жребием.

1/16 финала

Аргентина — Кабо Верде

Майами. Начало по Киеву — 01:00.

Колумбия продолжит удивлять

Сборная Колумбии стала одним из открытий Кубка Мира-2026. Пока большинство болельщиков ждало прорыва от Уругвая, подопечные Нестора Лоренсо обыграли Узбекистан (3:1), крепкий ДР Конго (1:0), разошлись миром с Португалией (0:0) и заняли первое место в группе. Эта команда играет в атакующий и быстрый футбол с активной работой Даниэля Муньоса и Луиса Диаса на флангах.

Сборная Ганы пропустила только один гол на ЧМ-2026. Ставка команды Карлуша Кейруша на оборону очевидно. Африканцы не безошибочно защищаются, но им удалось победить Панаму (1:0) и сыграть вничью с Англией (0:0), после чего последовало поражение от Хорватии (1:2). С атакой у этой сборной не все так хорошо, и травма Антуана Семеньйо только усугубит ситуацию. К тому же, Гана победила только в одном из последних девяти поединков во всех турнирах.

1/16 финала

Колумбия — Гана

Канзас-Сити. Начало по Киеву — 04:30.

Напомним, Новини.LIVE представили девушку Эрлинга Холанна, которая удивила на ЧМ-2026 своими скромностью и красотой.

Также Новини.LIVE рассказали о первом голе Испании в плей-офф Кубка Мира с 2010 года и других исторических рекордах команды.