Сборная Испании вернулась домой и готова праздновать титул

Родри и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Спустя менее суток после победы на ЧМ-2026 сборная Испании прилетела в Мадрид. Самолет с делегацией "красной фурии" благополучно приземлился на родине триумфаторов. Они готовятся представить трофей болельщикам.

Испанцы не стали недолго задерживаться в США после финального матча, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

В финале Кубка Мира сборная Испании с минимальным счетом обыграла Аргентину (1:0). Единственный гол уже в экстра-таймах забил запасной футболист команды Ферран Торрес. Вскоре после затянувшейся официальной церемонии празднования испанская делегация вылетела домой.

Сборная Испании по футболу. Фото: Reuters

Подготовка к большому празднику

Самолет с "красной фурией" приземлился в аэропорту, внимание десятков журналистов было направлено на трап, который быстро подогнали к борту. Первыми из лайнера вышли главный тренер команды Луис Де Ла Фуэнте и ее капитан Родри. У них в руках был Кубок Мира.

Уже сегодня и завтра сборная Испании представит трофей болельщикам. Команда собрала большую часть индивидуальных наград на ЧМ-2026. Пау Кубарси стал "Лучшим молодым игроком" турнира, а Родри был признан главной звездой Мундиаля.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что ФИФА устроил целое шоу из финального матча на Кубке Мира в США.

Также Новини.LIVE сообщали, что Леандро Паредес затеял драку сразу с несколькими испанскими футболистами после поражения на Мундиале.