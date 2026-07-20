Кубарси и еще 3 испанца вошли в символическую сборную ЧМ-2026

Пау Кубарси, Джуд Беллингем и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

На следующий день после финала ЧМ-2026 аналитический портал Opta Sports составил символическую сборную лучших показателей турнира. Ее составили на основе среднего статистического показателя игроков. Именно по этой причине в список не попали некоторые звезды мирового футбола.

Только четыре победителя Мундиаля были включены в эту символическую сборную, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Абсолютным триумфатором Кубка Мира-2026 стала сборная Испании. За весь турнир команда пропустила только один гол. Представитель "красной фурии" Пау Кубарси был признан "Лучшим молодым футболистом" Мундиаля. Он вошел и в символическую сборную чемпионата мира.

Лионель Месси проиграл два финала чемпионатов мира. Фото: Reuters

Рейтинг лучших игроков Кубка Мира

Вратарь

Грегор Кобель (Швейцария). Его признали лучшим по предотвращенным голам.

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Защита

Педро Порро (Испания). Сделал 24 навеса с игры, лидирует по этому показателю. Забил 2 мяча.

Пау Кубарси (Испания). Не только сыграл на ЧМ-2026 все матчи без замен, но и стал лидером среди защитников по точным передачам (671).

Лисандро Мартинес (Аргентина). Лидер обороны своей команды, набирал очки по системе "гол+пас", отдал наибольшее количество точных передач.

Марк Кукурелья (Испания). Провел невероятный турнир, стал его лучшим крайним защитником. Лидирует по точным передачам (382) и по пасам в финальную треть поля (142).

Полузащита

Родри (Испания). Абсолютно лучший футболист ЧМ-2026. В его активе установил рекорд по точным передачам на одном турнире (756), первое место по передачам между линиями (122) и проходам с мячом (164).

Джуд Беллингем (Англия). Забил 7 голов, но создал гораздо больше опасных моментов, сумев реализовать только 37%.

Леандро Троссард (Бельгия). В активе ветерана 2 мяча и 2 ассиста, а также он стал лучшим по передачам под удар с игры (17).

Атака.

Лионель Месси (Аргентина). Лидер по количеству передач под удар партнеров по команде (25). Второй лучший бомбардир турнира с 8 голами.

Килиан Мбаппе (Франция). Лучший бомбардир турнира с 10 голами. Лидер по мячам в истории мундиалей (22).

Эрлинг Холанн (Норвегия). Коснулся мяча всего 120 раз за турнир, при этом записал на свой счет 7 голов.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что испанский полузащитник Родри был признан лучшим футболистом ЧМ-2026.

Ранее Новини.LIVE сообщали об игроке сборной Аргентины, который накинулся на испанцев после финала Мундиаля.