Трагедия в Дании: болельщика убили во время просмотра матча

Полиция Копенгагена и Кристиан Зедиг с женой. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Шведский футбольный болельщик и полицейский, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, был затоптан насмерть во время просмотра матча чемпионата мира-2026. Это произошло в фан-зоне в Копенгагене. В тот момент Кристиан Зедиг смотрел матч сборных Норвегии и Кот-д'Ивуара.

Датская полиция расследует обстоятельства смерти 32-летнего шведа, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Visegrad2.

Кристиан Зедиг находился в Копенгагене в отпуске. Шведский полицейский любил футбол и посетил фан-зону в Копенгагене, чтобы посмотреть поединок плей-офф ЧМ-2026. В какой-то момент началась сильная толкучка, болельщик упал на землю и получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Кристиан Зедиг во время матча. Фото: X

Датская полиция ищет виновных

Подробности инцидента остаются неподтвержденными, поскольку власти еще не опубликовали официальных заявлений. Сообщается, что датская полиция расследует дело и работает над установлением личности виновного. Правоохранительные органы распространили изображение подозреваемого в надежде получить информацию от общественности.

Кристиан Зедиг был отцом двоих детей, и известие о его смерти потрясло друзей, семью и футбольных болельщиков по всему миру. Насильственные инциденты на спортивных мероприятиях случаются редко, а потому известие о смерти шведского болельщика потрясло спортивное сообщество.

Пока продолжается расследование, власти призывают общественность дождаться подтвержденной информации из официальных источников. Гибель Кристиана Зедига служит ярким напоминанием о важности безопасности на массовых мероприятиях.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, какие матчи пройдут в рамках 23 дня на чемпионате мира по футболу: болельщики снова увидят сборную Кабо-Верде.

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