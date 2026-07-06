В Парагвае раскритиковали свою сборную за то, что никто не дал пощечину Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

После матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Парагваем и Францией (0:1) вокруг Килиана Мбаппе разгорелся новый скандал. Сенатор Парагвая Селеста Амарилья публично раскритиковала французского нападающего, обвинив его в неуважении к сопернику.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети Амарильи.

Килиан Мбаппе не пожал руку Хилю. Фото: Reuters

Мбаппе разозлил парагвайцев

Причиной возмущения политика стало поведение форварда после финального свистка. По её словам, Мбаппе не пожал руку вратарю сборной Парагвая Орландо Хилю, который провёл один из лучших матчей на турнире и неоднократно спасал свою команду.

В посте в X Амарилья использовала резкие личные оскорбления в адрес французского футболиста. Она также заявила, что сборная Франции, по её мнению, одержала победу случайно, а сам Мбаппе якобы провёл весь матч в нервозном состоянии.

Кроме того, политик написала, что единственной претензией к сборной Парагвая для неё стало то, что никто не выразил своё недовольство нападающему и не дал ему пощечину после финального свистка.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре громкого скандала после решения отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна.

Также Новини.LIVE сообщали, что сборные Португалии, Испании, Бельгии и США вступят в борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира-2026.