Руні назвав Мессі слабким місцем збірної Аргентини

Вейн Руні та Ліонель Мессі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Колишній нападник збірної Англії Вейн Руні поділився думкою про роль Ліонеля Мессі у збірній Аргентини. Він вважає, що чемпіон світу має один недолік, який команда навчилася компенсувати.

Слова Руні навів портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Руні розкритикував Мессі

Вейн заявив, що під час гри в обороні Мессі стає вразливим місцем аргентинської команди, адже не завжди повертається назад. Водночас англієць наголосив, що форвард компенсує це завдяки винятковому футбольному інтелекту та вмінню обирати правильний момент для втручання в гру.

На думку Руні, у цьому аспекті дії Мессі певною мірою нагадують гру півзахисника збірної Англії Джуда Беллінгема.

"Мессі часом стає слабким місцем збірної Аргентини під час гри в обороні. Він не біжить назад, але все одно часом чудово відпрацьовує, це чимось схоже на Джуда Беллінгема. Сильна сторона Мессі — уміння ухвалювати правильні та своєчасні рішення: він найактивніше включається в гру в ключові моменти. Головні якості Мессі — зосередженість і зіграність із командою, завдяки чому партнери можуть перекривати ті зони, де він зазвичай не грає", — сказав Руні.

Збірна Аргентини залишається серед претендентів на перемогу на чемпіонаті світу-2026. Команда Ліонеля Скалоні вже вийшла до півфіналу турніру, де зустрінеться зі збірною Англії. При цьому майже в кожному матчі судді ухвалюють спірні рішення на користь Мессі та його партнерів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що гол Джуда Беллінгема в чвертьфіналі між Англією та Норвегією спричинив один із найгучніших суддівських скандалів чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, у скільки вболівальникам обійдеться поїздка на фінал чемпіонату світу-2026 та хто виступить у музичному шоу перед глядачами.