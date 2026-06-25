Шанс для нових сенсацій: анонс матчів 15 ігрового дня на ЧС-2026

Деніз Ундав, Віктор Дьокереш та Браян Броббі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

На чемпіонаті світу-2026 тривають поєдинки 3 тури. Усі матчі у групах розпочинаються одночасно. Цього разу за вихід у плей-офф Мундіалю поборються представники груп "Е", "F" та "D".

Деякі збірні можуть уперше у своїй історії вийти із групи на Кубку Світу, повідомляють Новини.LIVE.

Шанс для Кюрасао

Група Е. Третій тур.

Кюрасао — Кот-д'Івуар

Філадельфія. Початок Києвом: 23-00.

Команда Діка Адвоката підходить до вирішального туру на останньому місці у квартеті з одним очком в активі. Однак Кюрасао ще може пробитися до плей-офф. Для цього команді необхідно перемагати та сподіватися на успіх Німеччини у матчі з Еквадором. Завдання складне, оскільки Кот-д'Івуар випереджає Кюрасао на два бали, є фаворитом пари та мріє вперше у своїй історії вийти з групи на чемпіонаті світу.

Гравці збірної Кюрасао після нічиєї з Еквадором. Фото: Reuters

Ундав кидає виклик бомбардирам на Кубку Світу

Група Е. Третій тур.

Еквадор — Німеччина

Нью-Йорк/Нью-Джерсі. Початок Києвом: 23-00.

Німці вже забезпечили собі перше місце у квартеті, а тому тренерський штаб може надати відпочинок деяким гравцям та випустить на поле найближчий резерв на чолі з "джокером" Денізом Ундавом. "Бундестім" залишається фаворитом перед матчем з Еквадором, який розчаровує на ЧС-2026. Спочатку вони поступилися Кот-д'Івуару (0:1), потім не змогли пробити воротаря Кюрасао (0:0). За такої гри буде дуже складно щось протиставити Німеччині, хоч і європейці грають не безгрішно.

Тунісу вже нічого не потрібно

Група F. Третій тур.

Туніс — Нідерланди.

Канзас-Сіті. Початок Києвом: 02-00.

Збірна Нідерландів ділить очки з Японією та випереджає на один бал Швецію. Матч із африканською командою, яка вже вилетіла з Кубка Світу, стане для підопічних Рональда Кумана гарним шансом фінішувати на першому місці у квартеті. Туніс програв п'ять поєдинків поспіль і навряд чи завдасть "пахоті" проблем, але може забити гол.

Найбезкомпромісніший матч ночі

Група F. Третій тур.

Японія — Швеція

Даллас. Початок Києвом: 02-00.

Шведи залишили неоднозначне враження у попередніх турах Мундіалю. Спочатку підопічні Грема Поттера розгромили Туніс (5:1), а потім з таким самим рахунком зазнали поразки від Нідерландів. Тепер їм доведеться зіграти із не менш складним суперником. Дбайливі японці грають дуже варіантно в атаці, діють на високих швидкостях і мають хороші шанси на вихід з групи. В активі цій команді на один бал більше, ніж у "трекрунур". Суперники гратимуть на перемогу, хоча у своїй історії найчастіше розходилися один з одним світом.

Турки можуть доставити проблеми

Група D. Третій тур.

Туреччина — США

Лос-Анджелес. Початок Києвом: 05-00.

Вінченцо Монтелла має дивовижну команду. До старту турніру її зараховували до фаворитів, говорили про "золоте покоління". Турки завдали кілька десятків ударів по воротах суперників, подали найбільше кутових, але не забили жодного гола і попрощалися з шансами вийти у плей-офф. В останньому поєдинку на Мундіалі вони можуть зіграти більш спокійно та неприємно здивувати збірну США, яка посідає перше місце у групі та сподівається її виграти.

Битва за друге місце у групі

Група D. Третій тур.

Парагвай — Австралія

Сан-Франциско. Початок Києвом: 05-00.

В активі Парагваю та Австралії по три бали, але "соккеруз" випереджають суперника у турнірній таблиці за додатковими показниками. І якщо підопічних Грема Арнольда влаштує навіть нічия, то команда Густаво Альфаро змушена грати лише на перемогу. Обидві збірні люблять діяти низьким блокам, дисципліновано обороняються та контратакують, вміють досягати успіху під тиском. І навіть поразка в цьому поєдинку не означатиме виліт із Мундіалю. Багато залежатиме від ситуації в інших групах.

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