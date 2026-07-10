Скільки коштують квитки на фінал ЧС-2026 і хто виступить у перерві матчу

Стадіон Метлайф і Шакіра. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

До закінчення ЧС-2026 з футболу залишилося трохи більше тижня. Фінал турніру відбудеться в Нью-Йорку, США. Місцевий стадіон "Метлайф" буде повністю заповнений уболівальниками.

Однак ще можна придбати квитки на головний футбольний матч чотирирічного циклу, повідомляють Новини.LIVE.

Більша частина чемпіонату світу з футболу 2026 року вже залишилася в минулому. Уже 19 липня відбудеться фінал турніру, який уже побив не один рекорд. Черговим досягненням ФІФА стане вартість квитків на останній матч Мундіалю. Вони стануть найдорожчими в історії футболу.

Вартість квитків на фінал ЧС-2026. Фото: скріншот

Вартість квитків на фінал ЧС-2026

Вболівальникам доведеться заплатити цілий статок, щоб подивитися вирішальний матч Кубка світу з трибуни стадіону "Метлайф" у Нью-Йорку. Квитки все ще доступні, але їхня вартість зашкалює. Мінімальна ціна входу на арену становить майже 10,5 тисяч доларів. Елітні місця продаються за ціною 50 тисяч доларів і вище.

Для порівняння, на фінал ЧС-2022 у Катарі можна було купити квиток за 206 доларів. Вартість квитка першої категорії становила 1607 доларів.

Також стало відомо, що під час перерви ЧС-2026 відбудеться шоу за участю поп-зірок. Був офіційно оголошений склад учасників шоу:

Мадонна;

Шакіра;

Бурна Бой;

BTS;

Джастін Бібер;

Густаво Дудамель;

PS22 Chorus (за участю Coldplay).

Фінал ЧС-2026 відбудеться в неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що Кіліан Мбаппе отримав травму в матчі, в якому Франція обіграла збірну Марокко.

Раніше Новини.LIVE анонсували поєдинок чвертьфіналу ЧС-2026, у якому зустрінуться Іспанія та Бельгія.